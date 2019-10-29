Госдеп США прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине
«США и Аргентина имеют долгие и взаимоуважительные отношения, которые идут на пользу народам обеих стран... Мы с нетерпением ждём работы с администрацией Фернандеса для обеспечения региональной стабильности, процветания и верховенства закона», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
27 октября в Аргентине состоялись выборы президента, на которых победил представитель левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фернандес.