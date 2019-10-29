Госдеп США прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине

В Госдепартаменте заявили, что США готовы работать с победившим на президентских выборах в Аргентине Альберто Фернандесом для обеспечения «региональной стабильности, процветания и верховенства закона».

«США и Аргентина имеют долгие и взаимоуважительные отношения, которые идут на пользу народам обеих стран... Мы с нетерпением ждём работы с администрацией Фернандеса для обеспечения региональной стабильности, процветания и верховенства закона», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

27 октября в Аргентине состоялись выборы президента, на которых победил представитель левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фернандес.