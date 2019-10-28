На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
Об этом сообщает La Nacion в Twitter.
Уточняется, что действующий президент страны Маурисио Макри набирает 41,2%.
Actualización 21:18hs: @alferdez: 47,36% - @mauriciomacri: 41,22% Mesas escrutadas: 75,46% pic.twitter.com/ssXlwhMcFt— LA NACION (@LANACION) October 28, 2019
В Аргентине 27 октября состоялись выборы президента, в которых помимо Фернандеса и Макри также приняли участие бывший министр экономики Роберто Лаванья и Николас Дель Каньо.
24 октября действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о своей победе на выборах главы государства в первом туре.