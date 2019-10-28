На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

Представитель левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фернандес с результатом 47,3% набранных голосов лидирует на президентских выборах в Аргентине после обработки 75,4% бюллетеней.

Об этом сообщает La Nacion в Twitter.

Уточняется, что действующий президент страны Маурисио Макри набирает 41,2%.

В Аргентине 27 октября состоялись выборы президента, в которых помимо Фернандеса и Макри также приняли участие бывший министр экономики Роберто Лаванья и Николас Дель Каньо.

24 октября действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о своей победе на выборах главы государства в первом туре.