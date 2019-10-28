Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
- Reuters
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«Я решительно осуждаю нападение, совершённое перед мечетью Байонны... Мы приложим все усилия для того, чтобы наказать виновных и защитить наших сограждан-мусульман. Я обещаю», — написал французский лидер в своём Twitter.
Он также подчеркнул, что Франция «никогда не потерпит ненависти».
Ранее 80-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети Байонна и ранил двоих человек.
Позднее его задержали в собственном доме, мотивы преступления пока выясняются.