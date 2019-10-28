Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.

«Я решительно осуждаю нападение, совершённое перед мечетью Байонны... Мы приложим все усилия для того, чтобы наказать виновных и защитить наших сограждан-мусульман. Я обещаю», — написал французский лидер в своём Twitter.

Он также подчеркнул, что Франция «никогда не потерпит ненависти».

Ранее 80-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети Байонна и ранил двоих человек.

Позднее его задержали в собственном доме, мотивы преступления пока выясняются.