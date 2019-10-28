В РСТ оценили возможное введение «налога на проживание» в отелях Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева прокомментировала RT возможное появление в Турции в 2020 году «налога на проживание» в отелях.

«В любом случае, даже если это (появление налога. — RT ) повлияет на ценник: у нас уже очень много что влияло, тем не менее Турция неизменно остаётся в топах по другим параметрам. Поэтому я не думаю, что это как-то очень сильно повлияет. Конечно, неприятно повышение цен, но ничего сильно страшного, я думаю, в этом не будет», — отметила она.

Санаева добавила, что это может быть «минимизировано или по-другому просчитано».

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что в 2020 году в туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который затронет все объекты размещения, в том числе отели.

Отмечается, что налог, который вступит в силу с 1 апреля 2020 года, будет направлен не на самого туриста, а на объекты размещения. Он будет рассчитываться на основе совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. Как ожидается, в 2020 году налог составит 1%, а в 2021-м — 2%.

При этом данный вопрос должен будет рассмотреть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который может уменьшить или увеличить ставку налога.