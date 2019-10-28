Трамп назвал Зеленского «президентом России»
- Reuters
Соответствующая стенограмма выступления Трампа 28 октября также опубликована на сайте Белого дома.
Трамп комментировал опубликование расшифровки его телефонного разговора с Зеленским.
«И — вишенка на торте. Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — написал он.
Ранее Трамп назвал министра обороны США Марка Эспера «Марком Эсперанто».