Трамп назвал Зеленского «президентом России»

Американский президент Дональд Трамп оговорился и назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «новым президентом России». На оговорку лидера США обратили внимание пользователи соцсетей.

Соответствующая стенограмма выступления Трампа 28 октября также опубликована на сайте Белого дома.

Трамп комментировал опубликование расшифровки его телефонного разговора с Зеленским.

«И — вишенка на торте. Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — написал он.

Ранее Трамп назвал министра обороны США Марка Эспера «Марком Эсперанто».