Трамп назвал Зеленского «президентом России»

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп оговорился и назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «новым президентом России». На оговорку лидера США обратили внимание пользователи соцсетей.
Трамп назвал Зеленского «президентом России»
  • Reuters

Соответствующая стенограмма выступления Трампа 28 октября также опубликована на сайте Белого дома.

Трамп комментировал опубликование расшифровки его телефонного разговора с Зеленским.

«И — вишенка на торте. Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — написал он.

Ранее Трамп назвал министра обороны США Марка Эспера «Марком Эсперанто».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить