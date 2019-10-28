В Турции в 2020 году может появиться «налог на проживание» в отелях

В Ассоциации туроператоров России заявили, что в 2020 году в туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который затронет все объекты размещения, в том числе отели.

«По информации представителей отелей и принимающих компаний Турции, нового налога, который уже получил название «налог на проживание», никто в отрасли не ждал», — заявили в АТОР.

Отмечается, что налог, который вступит в силу с 1 апреля 2020 года, будет направлен не на самого туриста, а на объекты размещения. Он будет рассчитываться на основе совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. Как ожидается, в 2020 году налог составит 1%, а в 2021 — 2%.

При этом данный вопрос должен будет рассмотреть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который может уменьшить или увеличить ставку налога.

Ранее результаты исследования сервиса Maps.me показали, что летом 2019 года самыми востребованными направлениями отдыха россиян стали Турция, Италия и Польша.