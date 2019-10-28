В Турции в 2020 году может появиться «налог на проживание» в отелях

Короткая ссылка
В Ассоциации туроператоров России заявили, что в 2020 году в туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который затронет все объекты размещения, в том числе отели.
В Турции в 2020 году может появиться «налог на проживание» в отелях
  • © Ирина Нехорошкина
  • РИА Новости

«По информации представителей отелей и принимающих компаний Турции, нового налога, который уже получил название «налог на проживание», никто в отрасли не ждал», — заявили в АТОР.

Отмечается, что налог, который вступит в силу с 1 апреля 2020 года, будет направлен не на самого туриста, а на объекты размещения. Он будет рассчитываться на основе совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. Как ожидается, в 2020 году налог составит 1%, а в 2021 — 2%.

При этом данный вопрос должен будет рассмотреть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который может уменьшить или увеличить ставку налога.

Ранее результаты исследования сервиса Maps.me показали, что летом 2019 года самыми востребованными направлениями отдыха россиян стали Турция, Италия и Польша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить