Глава Ирака усомнился в надёжности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех усомнился в надёжности США как союзника и заявил о возможной «перенастройке» отношений Багдада с другими странами, включая Иран и Россию.

«Способность США удерживать свои позиции ставилась под очень серьёзный вопрос... И союзники Соединённых Штатов озадачены, насколько на США можно положиться», — заявил он в интервью Axios.

Салех заявил, что Багдад должен переосмыслить отношения с Вашингтоном, уточнив, что надёжность союзников является очень важным фактором для Ирака.

Кроме того, глава Ирака отметил, что Багдад будет исходить из своих приоритетов и готов перенастроить отношения с другими странами, включая Иран и Россию.

Ранее Президент США Дональд Трамп поблагодарил Ирак за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.