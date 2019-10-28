В Великобритании скончался советский диссидент Буковский

В Великобритании на 77-м году жизни скончался советский диссидент Владимир Буковский. Об этом сообщает сайт, посвящённый деятельности писателя.

По его данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Сообщается, что в последние годы Буковский испытывал проблемы со здоровьем.

В 2015 году в отношении диссидента было возбуждено уголовное дело. Буковский свою вину не признал.

В феврале 2018 года Королевский суд британского города Кембридж прекратил судопроизводство в отношении писателя по состоянию здоровья.

Владимир Буковский является одним из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время он провёл более десяти лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.