Британский суд прекратил процесс Буковского из-за его болезни

Королевский суд британского города Кембридж прекратил судопроизводство в отношении бывшего советского диссидента Владимира Буковского. Об этом сообщил его адвокат Роберт Браун.

«Суд Кембриджа принял такое решение на основании медицинских заключений», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что состояние Буковского проверяли много раз и «из-за плохого здоровья обвиняемого» суд решил прекратить дело.

Писатель, дело в отношении которого было заведено в 2015 году, не признал себя виновным ни по одному из эпизодов, в которых его обвиняют.

Владимир Буковский является одним из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время он провёл более десяти лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживает в Великобритании.