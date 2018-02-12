Британский суд прекратил процесс Буковского из-за его болезни
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«Суд Кембриджа принял такое решение на основании медицинских заключений», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что состояние Буковского проверяли много раз и «из-за плохого здоровья обвиняемого» суд решил прекратить дело.
Писатель, дело в отношении которого было заведено в 2015 году, не признал себя виновным ни по одному из эпизодов, в которых его обвиняют.
Владимир Буковский является одним из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время он провёл более десяти лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживает в Великобритании.