В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

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Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.

«В последние годы мы наблюдаем такой феномен как «туризм беженцев». Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезду просят убежища с целью получить законное право на работу,… пока рассматривается их запрос», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В связи с этим управление, которое занимается рассмотрением вопросов предоставления убежища, испытывает большую нагрузку и затягивает процедуру рассмотрения просьб. 

Поэтому, израильское ведомство приняло решение рассматривать такие просьбы по ускоренной процедуре, в том числе и для россиян.  

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России для отдельных категорий иностранных граждан.

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