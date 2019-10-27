Минобороны Турции сообщило о гибели военного в Сирии

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Минобороны Турции сообщило, что турецкий военнослужащий погиб на северо-востоке Сирии, ещё пятеро были ранены.
Минобороны Турции сообщило о гибели военного в Сирии
  • Reuters

«Один из служащих Вооружённых сил Турции погиб, а пятеро были ранены...» — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Отмечается, что турецкие военные «вели разведывательно-наблюдательную деятельность в районе Рас-эль-Айна, где проводилась операция «Источник мира».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.

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