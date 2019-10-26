Эрдоган не исключил новой операции в случае срыва договорённостей
- Reuters
«Если по истечении 150 часов террористы не будут выведены из обозначенных районов Сирии, то Турция сама очистит их от боевиков», — цитирует Anadolu Эрдогана.
#Эрдоган#Турция#терроризмpic.twitter.com/gpplbQCkHK— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 26 октября 2019 г.
22 октября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ходе переговоров, которые длились более шести часов, сторонам удалось договориться, что с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.