Более 230 тысяч военнослужащих России напишут Географический диктант

Более 230 тыс. военнослужащих России примут участие в международной просветительской акции «Географический диктант-2019».

«Акция состоится на зарегистрированных площадках, размещённых в воинских частях и на кораблях, военно-образовательных организациях, а также на военных базах», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Уточняется, что в акции примут участие военнослужащие, курсанты и воспитанники высших и довузовских военно-учебных заведений Минобороны России, профессорско-преподавательский состав, юнармейцы, лица гражданского персонала, а также члены семей военнослужащих.

Ранее «Невские новости» сообщали, что военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте в воскресенье, 27 октября.