Бутина заявила о процветании в США расизма
- РИА Новости
Она считает, что на ситуацию с расследованием в отношении неё, во-первых, повлияла политическая конъюнктура в США, возникшая после избрания Дональда Трампа президентом.
«И второе — я, к сожалению, с большим сожалением для себя, должна сказать, что в Америке существует расизм. И он существует, и он процветает. Посмотрите, если бы я была представителем любой другой национальности, кроме того, что я русская, не было бы вообще никакого дела», — сказала она.
Ранее Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством.