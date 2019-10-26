Бутина заявила о процветании в США расизма

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Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.
Бутина заявила о процветании в США расизма
  • РИА Новости

Она считает, что на ситуацию с расследованием в отношении неё, во-первых, повлияла политическая конъюнктура в США, возникшая после избрания Дональда Трампа президентом.

«И второе — я, к сожалению, с большим сожалением для себя, должна сказать, что в Америке существует расизм. И он существует, и он процветает. Посмотрите, если бы я была представителем любой другой национальности, кроме того, что я русская, не было бы вообще никакого дела», — сказала она.

Ранее Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством.

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