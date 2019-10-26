Бутина зарабатывала в тюрьме США по $28 в месяц

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Россиянка Мария Бутина в интервью RT и Sputnik в самолёте по пути в Москву рассказала, что зарабатывала в тюрьме США $28 долларов ежемесячно, и сравнила заключение в Соединённых Штатах с рабством.
Бутина зарабатывала в тюрьме США по $28 в месяц
  • РИА Новости

«За каждый месяц мне удалось заработать $28,80. Поэтому тем товарищам, которые считают, что в американской тюрьме рай, — это не так, в американской тюрьме ад и рабство», — сказала она.

По её словам, в тюрьме США нельзя отказываться от работы, поскольку за это могут отправить в изолятор. 

Она добавила, что после освобождения ей выплатили все заработанные деньги.

26 октября самолёт с Бутиной, освобождённой из тюрьмы в США, прилетел в Москву.

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