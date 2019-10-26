Бутина зарабатывала в тюрьме США по $28 в месяц
- РИА Новости
«За каждый месяц мне удалось заработать $28,80. Поэтому тем товарищам, которые считают, что в американской тюрьме рай, — это не так, в американской тюрьме ад и рабство», — сказала она.
По её словам, в тюрьме США нельзя отказываться от работы, поскольку за это могут отправить в изолятор.
Она добавила, что после освобождения ей выплатили все заработанные деньги.
26 октября самолёт с Бутиной, освобождённой из тюрьмы в США, прилетел в Москву.