Бутина зарабатывала в тюрьме США по $28 в месяц

Россиянка Мария Бутина в интервью RT и Sputnik в самолёте по пути в Москву рассказала, что зарабатывала в тюрьме США $28 долларов ежемесячно, и сравнила заключение в Соединённых Штатах с рабством.

«За каждый месяц мне удалось заработать $28,80. Поэтому тем товарищам, которые считают, что в американской тюрьме рай, — это не так, в американской тюрьме ад и рабство», — сказала она.

По её словам, в тюрьме США нельзя отказываться от работы, поскольку за это могут отправить в изолятор.

Она добавила, что после освобождения ей выплатили все заработанные деньги.

26 октября самолёт с Бутиной, освобождённой из тюрьмы в США, прилетел в Москву.