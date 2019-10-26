Экономист оценил восстановление беспошлинной торговли США с Украиной

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Анастасия Румянцева
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении беспошлинной торговли с Украиной по ряду наименований.
Экономист оценил восстановление беспошлинной торговли США с Украиной
  • © SERGEI SUPINSKY / AFP

Охрименко подчеркнул, что Украина не является главным торговым партнёром США.

«То, что он (Трамп.— RT) восстановил (беспошлинную торговлю. — RT) — это мизер. Общий объём товароборота, с которого сняли пошлины, составляет $11 млн. Не миллиардов, а миллионов. То есть это настолько мизерная сумма, что даже стыдно про неё вспоминать. $11 млн за год, даже не за день», — пояснил эксперт.

Экономист отметил, что на такое решение даже не стоит обращать внимания.

Ранее Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной. Отмечается, что решение о восстановлении беспошлинной торговли вступает в силу с 1 ноября.

Уточняется, что в документе не указано, какие именно товары будут затронуты.

Американский лидер пояснил, что приостановил беспошлинный режим для некоторых украинских товаров в 2017 году из-за беспокойства по поводу соблюдения защиты интеллектуальных прав на Украине.

5 мая 2018 года США отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины.

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