США отменили беспошлинный ввоз более чем 150 видов товаров с Украины
Как напомнило ведомство, генерализованная система преференций даёт возможность беспошлинного ввоза на территорию США более чем 3500 видов товаров с Украины.
«Под действие ограничения подпали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — говорится в сообщении.
В Минэкономразвития подчеркнули, что ведомство находится в постоянном диалоге с американским правительством и работает над решением проблемы.