Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт катанки и арматуры из России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры в размере 15,21% на 5 лет. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Как уточняется, в ходе расследования был выявлен факт демпинга при поставках российской продукции на рынок Украины, что повлекло «существенный ущерб для национального производителя».

«Решение комиссии вступает в силу через 60 дней со дня опубликования настоящего сообщения», — отмечается в тексте документа.

Ранее Министерство торговли США сообщило о намерении ввести антидемпинговые пошлины на импорт катанки из легированной и углеродистой стали из России, Белоруссии и Объединённых Арабских Эмиратов.