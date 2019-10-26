Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный шаг был предпринят американским ведомством после получения от адвоката Бутиной Роберта Дрисколла информации о возможном нарушении законодательства со стороны следствия.

«Я направил письмо месяца два назад Дарему и генеральному инспектору Хоровитцу, а также руководителю отдела профессиональной ответственности», — заявил Дрисколл.

Ранее стало известно, что Мария Бутина, вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».