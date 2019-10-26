Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Бутиной
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что данный шаг был предпринят американским ведомством после получения от адвоката Бутиной Роберта Дрисколла информации о возможном нарушении законодательства со стороны следствия.
«Я направил письмо месяца два назад Дарему и генеральному инспектору Хоровитцу, а также руководителю отдела профессиональной ответственности», — заявил Дрисколл.
Ранее стало известно, что Мария Бутина, вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».