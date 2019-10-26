Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.

«Я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли», — цитирует РИА Новости прокламацию Трампа.

Отмечается, что решение о восстановлении беспошлинной торговли вступает в силу с 1 ноября.

Уточняется, что в документе не говорится о том, какие именно товары будут затронуты.

Американский лидер пояснил, что приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров из Украины в 2017 году из-за беспокойства по поводу соблюдения защиты интеллектуальных прав на Украине.

5 мая 2018 года США отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины