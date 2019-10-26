Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.

«Я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли», — цитирует РИА Новости прокламацию Трампа.

Отмечается, что решение о восстановлении беспошлинной торговли вступает в силу с 1 ноября.

Уточняется, что в документе не говорится о том, какие именно товары будут затронуты.

Американский лидер пояснил, что приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров из Украины в 2017 году из-за беспокойства по поводу соблюдения защиты интеллектуальных прав на Украине.

5 мая 2018 года США отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить