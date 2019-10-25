В РАН оценили необходимость проведения форума Россия — Африка

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Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова в беседе с ФАН оценила необходимость проведения форума Россия — Африка.
В РАН оценили необходимость проведения форума Россия — Африка
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«Конечно, это важно и для самих африканцев, и для российских инвесторов. Необходимость такого форума была очевидна», — заявила она.

По её словам, африканский рынок для России очень интересный, поскольку он развивается крайне высокими темпами, есть спрос на несырьевые товары.

Абрамова также отметила благожелательное отношение в странах Африки к России.

«Мы всегда об этом говорим: для нас нет важных и неважных стран, все страны Африки для нас одинаково важны», — добавила она.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов в беседе с Inforeactor оценил отношения России и Африки.

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