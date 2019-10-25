В МИД России призвали к возобновлению переговоров между США и талибами

В МИД России заявили, что российская сторона выступает за скорейшее возобновление переговоров между США и радикальной группировкой «Талибан»*.

Как говорится на сайте ведомства, соответствующая позиция была высказана российской стороной во время переговоров представителей России, США, Пакистана и Китая по продвижению процесса урегулирования в Афганистане.

«С российской стороны отмечена необходимость скорейшего возобновления переговоров между США и движением талибов, а также продолжения совместных усилий вовлечённых стран по содействию межафганскому диалогу», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в ходе беседы подчёркивалась важность достижения устойчивого мира в Афганистане политико-дипломатическими средствами.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан» «мертвы».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.