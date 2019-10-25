ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.

«Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — приводит РИА Новости его слова.

Также он заявил, что сотрудничество между Россией и ЦАР должно расширяться.

Ранее Туадера заявил, что правительство ЦАР прилагает все усилия для обеспечения тщательного расследования убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.