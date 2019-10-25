Появилось видео прибытия российских военных полицейских в Сирию
- © Министерство обороны РФ
Соответствующий ролик размещён телеканалом «Звезда».
Как ранее заявили в Министерстве обороны России, из Чечни в Сирию прибыли около 300 военных полицейских.
Также на сирийскую территорию направлено более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».
В ведомстве подчеркнули, что военные обеспечат безопасность населения и поддержат правопорядок.
24 октября российская военная полиция осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль границы Сирии и Турции.