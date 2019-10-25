Появилось видео прибытия российских военных полицейских в Сирию

Опубликовано видео прибытия в Сирию российских военных полицейских для «выполнения специальных задач».

Соответствующий ролик размещён телеканалом «Звезда».

Как ранее заявили в Министерстве обороны России, из Чечни в Сирию прибыли около 300 военных полицейских.

Также на сирийскую территорию направлено более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

В ведомстве подчеркнули, что военные обеспечат безопасность населения и поддержат правопорядок.

24 октября российская военная полиция осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль границы Сирии и Турции.