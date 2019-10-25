Патриарх Кирилл приедет в Японию в 2020 году

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Японию в сентября 2020 года, чтобы принять участие в праздновании 50–летия канонизации равноапостольного Николая Японского.
Патриарх Кирилл приедет в Японию в 2020 году
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«По приглашению митрополита Токийского Даниила я намерен посетить Японию в сентябре 2020 года», — говорится в поздравлении патриарха императору Японии Нарухито по случаю интронизации на сайте Русской православной церкви.

Патриарх отметил, что канонизация равноапостольного Николая является важной датой в истории японского православия.

Он также пожелал японскому императору здоровья, а народу Японии — благоденствия и процветания.

26 мая патриарх Кирилл освятил русский храм Всех Святых во французском Страсбурге.

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