Патриарх Кирилл освятил русский храм в Страсбурге
- РИА Новости
Священнослужители во главе с патриархом в красных облачениях совершили крёстный ход вокруг храма.
После церемонии предстоятель возглавил в храме Божественную литургию.
После литургии патриарх Кирилл отметил, что РПЦ строит три храма в сутки.
«Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», — сказал патриарх.
На торжествах присутствовал мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ города Люк Равель и другие высокопоставленные лица.
В апреле патриарх Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.