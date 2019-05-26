Патриарх Кирилл освятил русский храм в Страсбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил русский храм Всех Святых во французском Страсбурге.

Священнослужители во главе с патриархом в красных облачениях совершили крёстный ход вокруг храма.

После церемонии предстоятель возглавил в храме Божественную литургию.

После литургии патриарх Кирилл отметил, что РПЦ строит три храма в сутки.

«Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», — сказал патриарх.

На торжествах присутствовал мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ города Люк Равель и другие высокопоставленные лица.

В апреле патриарх Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.