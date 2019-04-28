Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Чин освящения иконы, на котором присутствовал сам президент России, был совершён сразу после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Отмечается, что за освещением иконы наблюдал также министр обороны России Сергей Шойгу.

Как указывает агентство, в ближайшее время икона будет показана войскам, после чего её отправят в храм в подмосковном парке «Патриот».

Ранее сообщалось, что Путин и российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.