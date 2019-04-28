Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Об этом сообщает РИА Новости.
Чин освящения иконы, на котором присутствовал сам президент России, был совершён сразу после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.
Отмечается, что за освещением иконы наблюдал также министр обороны России Сергей Шойгу.
Как указывает агентство, в ближайшее время икона будет показана войскам, после чего её отправят в храм в подмосковном парке «Патриот».
Ранее сообщалось, что Путин и российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.