Путин пожелал Алжиру преодоления трудностей переходного периода

Президент России Владимир Путин пожелал народу Алжира успехов в деле преодоления трудностей переходного периода.

«Сейчас в Алжире, мы это все хорошо знаем, проходят важнейшие внутриполитические события», — цитирует Интерфакс Путина.

Российский президент выразил уверенность, что «всё станет в конечном итоге на позиции, от которых алжирский народ выиграет».

Временный президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах заявил в ответ, что ситуация в стране находится под контролем.

В сентябре Бенсалах заявил, что выборы президента страны пройдут 12 декабря.