Путин пожелал Алжиру преодоления трудностей переходного периода
- Reuters
«Сейчас в Алжире, мы это все хорошо знаем, проходят важнейшие внутриполитические события», — цитирует Интерфакс Путина.
Российский президент выразил уверенность, что «всё станет в конечном итоге на позиции, от которых алжирский народ выиграет».
Временный президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах заявил в ответ, что ситуация в стране находится под контролем.
В сентябре Бенсалах заявил, что выборы президента страны пройдут 12 декабря.