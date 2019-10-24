Путин пожелал Алжиру преодоления трудностей переходного периода

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Президент России Владимир Путин пожелал народу Алжира успехов в деле преодоления трудностей переходного периода.
Путин пожелал Алжиру преодоления трудностей переходного периода
  • Reuters

«Сейчас в Алжире, мы это все хорошо знаем, проходят важнейшие внутриполитические события», — цитирует Интерфакс Путина.

Российский президент выразил уверенность, что «всё станет в конечном итоге на позиции, от которых алжирский народ выиграет».

Временный президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах заявил в ответ, что ситуация в стране находится под контролем.

В сентябре Бенсалах заявил, что выборы президента страны пройдут 12 декабря.

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