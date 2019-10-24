Гроб с останками Франко вертолётом вывезли из Долины Павших
Останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были эксгумированы 24 октября в базилике в Долине Павших близ Мадрида, вывезены оттуда на вертолёте.
- Reuters
Как сообщает El Pais, гроб доставят на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо, где покоится его жена.
В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко.
Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
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