Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков Франко
- Базилика в Долине Павших под Мадридом. Архивное фото / © Елена Шестернина
- РИА Новости
Как сообщает Sky News, семья покойного пыталась воспротивиться эксгумации останков Франко из мавзолея под Мадридом и захоронению его на кладбище.
Шестеро судей отклонили иск семьи диктатора, поддержав планы правительства о переносе останков на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена.
Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год.
В августе 2018 года совет министров Испании одобрил декрет, позволяющий перенести останки диктатора из гробницы в комплексе Долина Павших.
В июне 2019 года Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков Франко.