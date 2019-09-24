Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из базилики в Долине Павших.

Как сообщает Sky News, семья покойного пыталась воспротивиться эксгумации останков Франко из мавзолея под Мадридом и захоронению его на кладбище.

Шестеро судей отклонили иск семьи диктатора, поддержав планы правительства о переносе останков на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена.

Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год.

В августе 2018 года совет министров Испании одобрил декрет, позволяющий перенести останки диктатора из гробницы в комплексе Долина Павших.

В июне 2019 года Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков Франко.