Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко
- Reuters
«Это решение вызвано желанием избежать ущерба, который был бы нанесён заявителям иска... в случае, если после эксгумации апелляция была бы удовлетворена и появилась необходимость вернуть останки на прежнее место», — передаёт РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление судебной инстанции.
Предполагалось, что останки Франко будут перенесены в пантеон Мингоррубио, где захоронена его супруга Кармен Поло.
В августе 2018 года совет министров Испании одобрил декрет, позволяющий перенести останки диктатора из гробницы в комплексе Долина павших.
В сентябре парламент страны утвердил эксгумацию останков политика.