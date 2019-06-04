Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко

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Верховный суд Испании принял решение отложить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко. Отмечается, что мероприятие должно было состояться 10 июня.
Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко
  • Reuters

«Это решение вызвано желанием избежать ущерба, который был бы нанесён заявителям иска... в случае, если после эксгумации апелляция была бы удовлетворена и появилась необходимость вернуть останки на прежнее место», — передаёт РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление судебной инстанции.

Предполагалось, что останки Франко будут перенесены в пантеон Мингоррубио, где захоронена его супруга Кармен Поло.

В августе 2018 года совет министров Испании одобрил декрет, позволяющий перенести останки диктатора из гробницы в комплексе Долина павших.

В сентябре парламент страны утвердил эксгумацию останков политика.

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