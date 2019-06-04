Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко

Верховный суд Испании принял решение отложить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко. Отмечается, что мероприятие должно было состояться 10 июня.

«Это решение вызвано желанием избежать ущерба, который был бы нанесён заявителям иска... в случае, если после эксгумации апелляция была бы удовлетворена и появилась необходимость вернуть останки на прежнее место», — передаёт РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление судебной инстанции.

Предполагалось, что останки Франко будут перенесены в пантеон Мингоррубио, где захоронена его супруга Кармен Поло.

В августе 2018 года совет министров Испании одобрил декрет, позволяющий перенести останки диктатора из гробницы в комплексе Долина павших.

В сентябре парламент страны утвердил эксгумацию останков политика.