Эксперт оценил первый день форума Россия — Африка

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин в беседе с Nation News оценил первый день форума Россия — Африка.

«По заявлениям первого дня можно сказать, что с обеих сторон есть намерение развивать связи. Выступающие делали уклон на цифровые технологии», — сказал эксперт.

В частности, он привёл слова российского лидера Владимира Путина о том, что в стране учатся 17 тыс. африканцев, при этом около четырёх тысяч получают российские стипендии.

«Также любопытно, что в этом году продукты сельского хозяйства превысили экспорт вооружения. С африканской стороны говорилось о том, что каждый год удваивается товарооборот, но пока он небольшой — около $20 млрд, из которых $7 млрд — товарооборот с Египтом», — отметил Шубин.

Со своей стороны, председатель правления Союза АДИ Наталия Цейзер в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что страны Африки открыты для партнёрства с Россией.

«У нас с ними сложились хорошие дипломатические отношения, дружеские. До определённого времени не было плотного экономического сотрудничества», — сказала она.

По её словам, то, что такое количество африканских делегаций приехало в Сочи, свидетельствует о том, что Африка ждёт участия России и готова к партнёрскому выстраиванию отношений.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников оценил интерес России к странам Африки.