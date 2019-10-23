Эксперт оценил интерес России к странам Африки

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.
Эксперт оценил интерес России к странам Африки
  • © Inger Hogstrom/Danita Delimont
  • globallookpress.com

«Африка — один из наиболее быстрорастущих регионов мировой экономики с достаточно неплохими перспективами, что мы видим на протяжении последних лет. Темпы роста, конечно, крайне неравномерны, но в целом континент вызывает большую привлекательность, в первую очередь инвестиционную», — заявил он.

По его словам, Россия включается в глобальную конкуренцию за инвестиционные площадки, уже сегодня неплохо себя чувствуют отечественные добывающие компании.

Кроме того, Масленников назвал такие направления, как сельское хозяйство, торговлю вооружениями.

«Мы активно продаём в страны африканского Средиземноморья, в первую очередь Египет, зерновые, развивается туризм, есть перспективы в атомной энергетике, которая позволяет странам Африки сохранить экологический баланс», — добавил он.

Со своей стороны, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU отметил, что основой российско-африканских отношений всегда было военно-техническое сотрудничество.

Ранее в РАН оценили перспективы сотрудничества России и стран Африки.

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