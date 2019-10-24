В «Росгеологии» рассказали о сотрудничестве со странами Африки

Короткая ссылка
Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал о сотрудничестве со странами Африки, сообщает ФАН.
В «Росгеологии» рассказали о сотрудничестве со странами Африки
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Форум Россия — Африка — новая эра отношений между нашими странами. «Росгеология» взаимодействует с десятью странами Африки. Вчера мы подписали соглашения с Южным Суданом, Руандой, планируем сегодня подписать с Гвинеей», — заявил он.

По его словам, странам континента следует начинать с составления карт, чтобы в полной мере понимать, какими запасами обладает каждое государство и на чём необходимо сфокусироваться.

«Росгеология» также приняла решение создать международный центр геологической экспертизы, который позволил бы любой африканской стране обратиться к России, поскольку не у всех работающих в регионе компаний есть собственные лаборатории.

Ранее директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить