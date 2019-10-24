В «Росгеологии» рассказали о сотрудничестве со странами Африки

Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал о сотрудничестве со странами Африки, сообщает ФАН.

«Форум Россия — Африка — новая эра отношений между нашими странами. «Росгеология» взаимодействует с десятью странами Африки. Вчера мы подписали соглашения с Южным Суданом, Руандой, планируем сегодня подписать с Гвинеей», — заявил он.

По его словам, странам континента следует начинать с составления карт, чтобы в полной мере понимать, какими запасами обладает каждое государство и на чём необходимо сфокусироваться.

«Росгеология» также приняла решение создать международный центр геологической экспертизы, который позволил бы любой африканской стране обратиться к России, поскольку не у всех работающих в регионе компаний есть собственные лаборатории.

Ранее директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.