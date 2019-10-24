Комиссия ООН по внутренне перемещённым лицам начнёт работу в 2020 году

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак заявил, что комиссия ООН высокого уровня по внутренне перемещённым лицам начнёт работу в начале 2020 года.

«Генеральный секретарь ООН объявил сегодня о создании комиссии высокого уровня по внутренне перемещённым лицам», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Хак, данный орган ООН сосредоточится на поиске решений проблем, связанных со случаями внутреннего перемещения. В частности, комиссия будет разрабатывать соответствующие рекомендации для стран-членов ООН.

«Он (генсек. — RT) ожидает, что комиссия начнёт проводить обсуждения в начале 2020 года и представит ему рекомендации в течение года с момента проведения первой встречи», — добавил он.

В сентябре 2018 года пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил о нехватке средств для оказания необходимой помощи сирийским беженцам.