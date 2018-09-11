В ООН заявили о нехватке $270 млн для оказания помощи сирийским беженцам
- Reuters
«Около $270 млн срочно необходимы для того, чтобы наиболее незащищённые сирийские беженцы и внутренне перемещённые лица не остались без жизненно необходимой защиты и поддержки в этом году. Эта сумма включает срочную подготовку к зиме», — говорится в тексте.
Общая сумма, необходимая в 2018 году для помощи беженцам, составляет $1,97 млрд.
По состоянию на сентябрь текущего года УВКБ получило $610 млн, что составляет 31% необходимых средств.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в ООН тайно запретили своим подразделениям участвовать в восстановлении экономики Сирии.
23 августа МИД России призвал ООН пересмотреть методы работы по САР.