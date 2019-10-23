Король Саудовской Аравии назначил нового главу МИД

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд сменил главу МИД королевства, сняв с поста Ибрагима Абдулазиза Аль-Ассафа и назначив на эту должность принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

Reuters

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Об этом сообщает Saudi Press Agency. В сентябре Аль-Ассаф провёл переговоры на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда стороны обсудили визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию.