Лавров и глава саудовского МИД провели переговоры в Нью-Йорке
«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Королевство», — указано в сообщении.
Министры также обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, в том числе затронули ситуацию в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку к визиту Путина в Эр-Рияд.