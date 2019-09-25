Лавров и глава саудовского МИД провели переговоры в Нью-Йорке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его саудовский коллега Ибрагим Аль-Ассаф провели переговоры на полях Генассамблеи ООН, в ходе которых обсудили предстоящий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. 

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Королевство», — указано в сообщении.

Министры также обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, в том числе затронули ситуацию в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку к визиту Путина в Эр-Рияд.

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