Закрывшийся во французском музее мужчина представился как Аладдин

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Мужчина, задержанный во Франции после того, как он заперся в одном из музеев коммуны Сен-Рафаэль, оказался психически нестабилен, он представлялся полицейским несколькими именами, в том числе Аладдином.
Закрывшийся во французском музее мужчина представился как Аладдин
  • Reuters

Об этом рассказал региональный прокурор департамента Вар Патрис Камберу.

Как пишет Journal du Cameroun, 18-летний подозреваемый повредил в музее несколько амфор, датированных периодом Римской империи.

По словам прокурора, мужчина «находился в полном бреду, допросить его было невозможно».

Ранее неизвестный пробрался в музей и заперся там. На месте были обнаружены надписи с угрозами на арабском. 

Полицейские в ходе спецоперации задержали мужчину.

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