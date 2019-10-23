Закрывшийся во французском музее мужчина представился как Аладдин

Мужчина, задержанный во Франции после того, как он заперся в одном из музеев коммуны Сен-Рафаэль, оказался психически нестабилен, он представлялся полицейским несколькими именами, в том числе Аладдином.

Reuters

Об этом рассказал региональный прокурор департамента Вар Патрис Камберу. Как пишет Journal du Cameroun, 18-летний подозреваемый повредил в музее несколько амфор, датированных периодом Римской империи. По словам прокурора, мужчина «находился в полном бреду, допросить его было невозможно». Ранее неизвестный пробрался в музей и заперся там. На месте были обнаружены надписи с угрозами на арабском. Полицейские в ходе спецоперации задержали мужчину.