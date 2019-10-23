Закрывшийся во французском музее мужчина представился как Аладдин
- Reuters
Об этом рассказал региональный прокурор департамента Вар Патрис Камберу.
Как пишет Journal du Cameroun, 18-летний подозреваемый повредил в музее несколько амфор, датированных периодом Римской империи.
По словам прокурора, мужчина «находился в полном бреду, допросить его было невозможно».
Ранее неизвестный пробрался в музей и заперся там. На месте были обнаружены надписи с угрозами на арабском.
Полицейские в ходе спецоперации задержали мужчину.