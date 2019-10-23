Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране

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Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
  • Reuters

«Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества и прежде всего западных государств к суданской проблеме носили непредвзятый объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», — сказал он во время встречи с председателем верховного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи. Его слова приводит РИА Новости.

Судан является давним надёжным партнёром России, добавил Путин.

Он отметил, что российская сторона в качестве первых шагов по выводу страны на траекторию развития рассматривает подписание конституционной декларации, формирование верховного совета и создание переходного правительства.

Ранее посол России в Судане Владимир Желтов на полях экономического форума и саммита Россия — Африка сообщил, что ситуация в африканской стране стабилизировалась.

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