Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране

Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.

«Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества и прежде всего западных государств к суданской проблеме носили непредвзятый объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», — сказал он во время встречи с председателем верховного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи. Его слова приводит РИА Новости.

Судан является давним надёжным партнёром России, добавил Путин.

Он отметил, что российская сторона в качестве первых шагов по выводу страны на траекторию развития рассматривает подписание конституционной декларации, формирование верховного совета и создание переходного правительства.

Ранее посол России в Судане Владимир Желтов на полях экономического форума и саммита Россия — Африка сообщил, что ситуация в африканской стране стабилизировалась.