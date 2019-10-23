Российский посол рассказал о стабилизации ситуации в Судане

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Посол России в Судане Владимир Желтов на полях экономического форума и саммита «Россия — Африка» сообщил, что ситуация в африканской стране стабилизировалась.
Российский посол рассказал о стабилизации ситуации в Судане
  • Reuters

«Мы сейчас наблюдаем, что удалось в целом обеспечить мирный характер такому процессу, хотя, конечно, есть свои плюсы и минусы, и тяжелые моменты — они сохраняются, без сомнения», — приводит ТАСС его слова.

По словам посла, Судан в настоящее время переживает смену эпох после свержения Омара Аль-Башира, правившего в стране 30 лет.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с премьер-министром Судана Абдуллой Хамдуком на полях Генассамблеи ООН.

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