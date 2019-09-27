Лавров провёл встречу с премьером Судана

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с премьер-министром Судана Абделлой Хамдуком на полях Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте развития ситуации в Судане.

Стороны «подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в интересах укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами».

Ранее новый премьер-министр Судана Абдулла Хамдук объявил состав обновлённого правительства страны, в который вошли 25 министров.