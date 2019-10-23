Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

«Надо отметить, что супруги Зеленские очень хорошо выглядели на торжественной церемонии в Японии», — заявила она.

По её словам, цвет платья Елены Зеленской не должен был никого оскорбить, поскольку правило, запрещающее носить жёлтый кому бы то ни было, кроме японского императора, уже не актуально.

«То есть первая леди Украины ничего не нарушила», — подчеркнула Холгова.

Ранее профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков в беседе с URA.RU оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии.