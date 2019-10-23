Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.

«В дипломатическом плане всё в порядке. Жёлтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал. Сам император никогда не носил жёлтый цвет, потому что он ассоциируется прежде всего с буддистскими монахами. Ни официального, ни неофициального запрета на жёлтый цвет в Японии не существует», — заявил Мещеряков в беседе с URA.RU.

Елена Зеленская присутствовала на церемонии инаугурации в платье лимонного цвета. Специалисты полагают, что представители иностранных делегаций не должны надевать вещи жёлтых оттенков на официальные приёмы в Японии, поскольку «это цвета императора».

22 октября в Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито. Его отец отказался от трона из-за преклонного возраста. В ходе ритуала Нарухито облачили в белые одежды, в которых он вошёл в храм Касикодокоро, чтобы объявить о восхождении на престол богам Трёх святилищ.

В ходе церемонии поклонение богине Солнца Аматэрасу Омиками совершили члены императорской семьи и представители трёх ветвей власти Японии, включая премьер-министра Синдзо Абэ.