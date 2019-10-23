Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
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«В дипломатическом плане всё в порядке. Жёлтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал. Сам император никогда не носил жёлтый цвет, потому что он ассоциируется прежде всего с буддистскими монахами. Ни официального, ни неофициального запрета на жёлтый цвет в Японии не существует», — заявил Мещеряков в беседе с URA.RU.
Елена Зеленская присутствовала на церемонии инаугурации в платье лимонного цвета. Специалисты полагают, что представители иностранных делегаций не должны надевать вещи жёлтых оттенков на официальные приёмы в Японии, поскольку «это цвета императора».
22 октября в Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито. Его отец отказался от трона из-за преклонного возраста. В ходе ритуала Нарухито облачили в белые одежды, в которых он вошёл в храм Касикодокоро, чтобы объявить о восхождении на престол богам Трёх святилищ.
В ходе церемонии поклонение богине Солнца Аматэрасу Омиками совершили члены императорской семьи и представители трёх ветвей власти Японии, включая премьер-министра Синдзо Абэ.