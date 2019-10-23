Эспер обсуждает в Багдаде вопрос перевода солдат США из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер во время необъявленного визита в Багдад обсуждает с иранскими властями вопрос размещения в Ираке американских военных, выведенных из Сирии. Как пишет CBS, в настоящее время Пентагон не располагает разрешением иракских властей на такое перемещение.

U.S. Def. Sec. Mark Esper meets Iraq's defense minister in Baghdad Wednesday to discuss details about a U.S. plan to send withdrawn troops from northern Syria to Iraq; on Tuesday, Iraq's military said troops don't have permission to stay in the country https://t.co/Jimx93intjpic.twitter.com/PZ4zIp9wCB — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 23, 2019

В планы Эспера входят переговоры о деталях размещения солдат на территории Ирака. Прежде глава Пентагона уже подчёркивал, что у Вашингтона нет планов оставлять там своих солдат бессрочно.

Ранее Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом. Он также сообщал, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.