Эспер обсуждает в Багдаде вопрос перевода солдат США из Сирии в Ирак

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Глава Пентагона Марк Эспер во время необъявленного визита в Багдад обсуждает с иранскими властями вопрос размещения в Ираке американских военных, выведенных из Сирии. Как пишет CBS, в настоящее время Пентагон не располагает разрешением иракских властей на такое перемещение.
Эспер обсуждает в Багдаде вопрос перевода солдат США из Сирии в Ирак
  • Reuters

В планы Эспера входят переговоры о деталях размещения солдат на территории Ирака. Прежде глава Пентагона уже подчёркивал, что у Вашингтона нет планов оставлять там своих солдат бессрочно.

Ранее Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом. Он также сообщал, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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