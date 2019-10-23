Эксперт прокомментировал списание Россией долгов странам Африки
- РИА Новости
В беседе с НСН эксперт подчеркнул, что вернуть эти долги всё равно было бы крайне сложно.
«Финансовая помощь, осуществляемая таким образом, это движение вперёд и в правильную сторону», — пояснил он.
По мнению Желтова, в экономическом плане Африка в настоящее время находится на подъёме, что делает её привлекательной для российского бизнеса.
Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал ФАН об эффективности сотрудничества России и Африки в использовании природных ресурсов.
В Российской академии наук также оценили перспективы сотрудничества России и стран Африки.