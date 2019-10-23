Посольство Болгарии уточняет данные о погибших в грузовике в Англии

Посольство Болгарии в Лондоне в настоящее время уточняет данные о погибших, которые были найдены в грузовике в Эссексе, заявили в болгарском МИД.

«Наше посольство в Лондоне находится в контакте с местными властями и проверяет этот случай», — цитирует ТАСС ведомство.

Ранее стало известно, что 39 человек найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс).

Водителем грузовика оказался 25-летний выходец из Северной Ирландии, он был задержан.

Сообщалось, что грузовик мог прибыть в Англию из Болгарии.