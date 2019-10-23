Посольство Болгарии уточняет данные о погибших в грузовике в Англии

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Посольство Болгарии в Лондоне в настоящее время уточняет данные о погибших, которые были найдены в грузовике в Эссексе, заявили в болгарском МИД.
Посольство Болгарии уточняет данные о погибших в грузовике в Англии
  • Reuters

«Наше посольство в Лондоне находится в контакте с местными властями и проверяет этот случай», — цитирует ТАСС ведомство.

Ранее стало известно, что 39 человек найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс). 

Водителем грузовика оказался 25-летний выходец из Северной Ирландии, он был задержан.

Сообщалось, что грузовик мог прибыть в Англию из Болгарии.

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