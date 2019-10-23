Посольство России обратилось в Госдеп из-за задержания Билалова

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент после сообщений о задержании экс-главы «Курортов Северного Кавказа», бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова.

В дипмиссии сообщили, что узнали о задержании россиянина из СМИ, а от местных властей никаких извещений не получали.

«В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Ранее в газете The Miami Herald написали, что Билалова задержали в его доме в Майами иммиграционные службы Соединённых Штатов.

В России в отношении мужчины ведётся расследование по делу о злоупотреблении полномочиями, однако неизвестно, связано ли данное задержание с этим.