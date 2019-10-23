Трамп оценил развитие ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей новостью то, как развивается ситуация в отношении Сирии и Турции.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку. В дальнейшем будут новые сообщения», — указал Трамп.

Good news seems to be happening with respect to Turkey, Syria and the Middle East. Further reports to come later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 октября 2019 г.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты не полностью выполнили договорённости в рамках соглашения между Анкарой и Вашингтоном о приостановлении операции Турции «Источник мира» в Сирии.

22 октября в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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