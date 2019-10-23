Трамп оценил развитие ситуации в Сирии
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку. В дальнейшем будут новые сообщения», — указал Трамп.
Good news seems to be happening with respect to Turkey, Syria and the Middle East. Further reports to come later!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 октября 2019 г.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты не полностью выполнили договорённости в рамках соглашения между Анкарой и Вашингтоном о приостановлении операции Турции «Источник мира» в Сирии.
22 октября в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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