Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД

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Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США. 

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, Вашингтон развалил договор, чтобы дать зелёный свет бесконтрольному наращиванию американского ядерного потенциала.

Также он заявил, что Россия стремится не допустить новых ракетных кризисов.

«Мы в одностороннем порядке объявили и будем осуществлять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования до тех пор, пока в соответствующих регионах не начнут появляться указанные ракетные вооружения американского производства», — сказал Белоусов.

Димломат призвал США и их союзников ко «встречным аналогичным шагам».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США вышли из ДРСМД для сдерживания России и Китая. 

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